أردوغان سيكون رئيساً لأتباعه فقط!!

أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كليتشدار أوغلو أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان لم يعد يمثله كرئيس بعد عودته إلى صفوف حزب العدالة والتنمية الحاكم مشيراً إلى ان عودته للحزب تؤكد أنه سيكون رئيسا لأتباعه فقط .

وفي وقت سابق اليوم وقع أردوغان خلال حفل في مقر حزب العدالة والتنمية على طلب انتساب للعودة إلى صفوفه حيث من المرجح إعادة تنصيبه رئيساً للحزب خلال مؤتمر استثنائي يعقد في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وقال كليتشدار أوغلو خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه اليوم “أردوغان لم يعد يمثلني كرئيس للجمهورية بعد أن انضم لحزب العدالة والتنمية” مضيفا “عندما أدى أردوغان القسم الدستوري الرئاسي قال أنه سيبقى مستقلا وعلى الحياد لكن سيتم انتخابه بعد أسبوعين زعيما لحزب العدالة والتنمية ما يعني أنه سيكون رئيسا لانصار واتباع الحزب فقط ” .

وأكد كليتشدار أوغلو أن النظام التركي يفتقر لأبسط معايير الديمقراطية مشيرا إلى أن أردوغان يسعى لإحكام السيطرة الكاملة على جميع المؤسسات ومرافق وأجهزة الدولة ليكون الحاكم المطلق للبلاد دون أي منافس.