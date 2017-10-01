أردوغان يتعامى عن دور نظامه في نشر الإرهاب

ادعى رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تقوم بواجبها لإيجاد حل للأزمة في سورية وإنهاء الإرهاب في المنطقة متناسيا مسؤولية نظامه عن دعم وتسهيل عبور التنظيمات الإرهابية إلى داخل الأراضي السورية والجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري.

وزعم أردوغان في كلمة أمام البرلمان التركي اليوم سعيه لانشاء منطقة لتخفيف التوتر في منطقة إدلب متعاميا عن الوجود غير الشرعي لقواته على الأراضي السورية وتدخلها المباشر لحماية التنظيمات الإرهابية وشراكتها في سرقة النفط والآثار السورية.

واعتبر رئيس النظام التركي أن بلاده لم تعد بحاجة للاتحاد الأوروبي الذي لطالما سعت للانضمام له وقال “إن الاتحاد الأوروبي فهم بالخطأ صبرنا على مماطلته في مسألة انضمامنا إلى عضويته وعلى الرغم من ذلك لن نكون الطرف المنسحب من المفاوضات”.

وجدد أردوغان اتهامه دول الاتحاد بأنها “تحولت إلى مرتع يعربد فيه الإرهابيون ويمارسون جميع أنشطتهم ضد الحكومة المنتخبة في تركيا”مضيفا “إذا كانوا يريدون تحقيق انفراجة في هذا الخصوص فثمة طريق واحد هو منح تركيا العضوية وشروعهم بتوسعة ثقافية واقتصادية”.

وتشهد العلاقة بين النظام التركي وأغلب الدول الأوروبية توترا كبيرا بسبب حملة القمع التي يشنها على الأصوات المعارضة له بحجة محاولة الانقلاب الفاشل التي جرت منتصف تموز من العام الماضي.