أردوغان يستبق الانتخابات المحلية بتوسيع حملة الاعتقالات

تواصل سلطات النظام التركي حملات اعتقال المعارضين لسياساتها، حيث اعتقلت، أمس، 90 شخصاً في ثمانية أقاليم بعموم تركيا، وزعمت وزارة داخلية النظام التركي أن المعتقلين على صلة بـ “حزب العمال الكردستاني”، مشيرةً إلى أن العملية مستمرة.

بدوره، أعلن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض أن السلطات اعتقلت 140 من أعضائه خلال الأيام الثلاثة الماضية لدوافع سياسية.

وتأتي الاعتقالات بعد أيام من تحذير وجّهه رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بأنه سيقيل أي رئيس بلدية ينتخب في الانتخابات المحلية التي تجري العام المقبل إذا تبين أن له صلة بـ “حزب العمال الكردستاني”.

ويدير قائمون بالأعمال الآن 94 من أصل 102 بلدية، وليس رؤساء البلديات الذين اختيروا في آخر انتخابات محلية أجريت عام 2014، حيث عزلتهم سلطات النظام في الحملة الأمنية التي أعقبت محاولة انقلاب عام 2016.

وقال جارو بايلان أحد نواب البرلمان البارزين من حزب الشعوب الديمقراطي: “إن الاعتقالات لها دوافع سياسية، وتأتي في إطار استراتيجية حملة حزب العدالة والتنمية لانتخابات عام 2019″، وكتب على تويتر: “بدأ حزب العدالة والتنمية حملته للانتخابات المحلية من ديار بكر باحتجاز صحفيين وسياسيين ورجال دين”.

وحوّل أردوغان تركيا إلى سجن كبير، حيث نفّذ حملة اعتقالات في عموم البلاد، أودع خلالها أكثر من 70 ألفاً من الأتراك في السجون، وطرد أكثر من 150 ألفاً آخرين من وظائفهم في المؤسسات المدنية والعسكرية بذريعة دعم محاولة الانقلاب عام 2016، وذلك استمراراً لإجراءاته الهادفة إلى الهيمنة على جميع المؤسسات في تركيا وإلى تصفية كل معارضيه، كما يشنّ منذ سنوات حملة عسكرية واسعة جنوب شرق تركيا بحجة ملاحقة مسلحين تابعين لـ “حزب العمال الكردستاني”.