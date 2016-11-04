أردوغان يعتقل رئيسي حزب الشعوب الديمقراطي وعدد من نوابه في البرلمان

اعتقلت قوات النظام التركي زعيمي حزب الشعوب الديمقراطي التركي و13 من أعضاء البرلمان المنتمين للحزب بذريعة “إحجامهم عن الإدلاء بشهادتهم فيما يتعلق بجرائم مرتبطة بدعاية إرهابية” وذلك استمرارا لسياسة هذا النظام في كم الافواه والحريات العامة والتستر على فساد حكومة حزب العدالة والتنمية.

وقال محامون تابعون للحزب في تصريحات لوكالة رويترز إن “قوات الشرطة التركية داهمت منزلي زعيمي الحزب صلاح الدين دميرطاش وفيكان يوكساك داغ في مدينة ديار بكر وقامت باعتقالهما” مضيفين أنه “تم أيضاً اعتقال 13 برلمانياً من أعضاء الحزب”.

وكانت مصادر من حزب الشعوب الديمقراطي أعلنت في وقت سابق الليلة أن قوات النظام التركي اعتقلت زعيمي الحزب و 9 من أعضائه.

وصدقت محكمة الاستئناف العليا التابعة للنظام التركي أول أمس على قرار يقضى بسجن يوكساك داغ لمدة 11 شهراً.

من جهته أكد المتحدث باسم حزب الشعوب الديمقراطي التركي أيهان بيلجين أن حملة الاعتقالات التي نفذتها قوات الأمن التابعة لنظام رجب طيب أردوغان فجر اليوم واستهدفت قيادات وسياسيين في الحزب لا تملك أي أسس قانونية وتقف وراءها دوافع سياسية.

واعتقلت قوات الأمن التركي زعيمي حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش وفيكان يوكساك داغ بعد مداهمة منزليهما فى مدينة ديار بكر إضافة إلى تسعة برلمانيين آخرين من أعضاء الحزب بذريعة رفضهم الإدلاء بشهادتهم فيما يتعلق بـ “جرائم مرتبطة بدعاية إرهابية”.

ونقلت رويترز عن بيلجين قوله: “إن حملة الاعتقالات تهدف إلى تحقيق ما عجز حزب العدالة والتنمية عن تحقيقه من خلال صناديق الاقتراع في اثنين من الانتخابات العامة العام الماضي عندما تمكن حزب الشعوب الديمقراطي من الفوز بخمسة ملايين صوت “.