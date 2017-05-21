أردوغان يعود إلى رئاسة حزب العدالة والتنمية

استمرارا لخطواته الهادفة لتعزيز هيمنته على تركيا من خلال التعديلات التي فرضها على الدستور عاد رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان اليوم إلى رئاسة حزب العدالة والتنمية الحاكم بعد استقالته منه منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كليتشدار أوغلو عقب توقيع أردوغان طلب انتساب للعودة إلى صفوف حزب العدالة والتنمية أن أردوغان لم يعد يمثله كرئيس بعد عودته إلى الحزب مشيراً إلى أن أردوغان زعم عندما أدى القسم الدستوري الرئاسي أنه سيبقى مستقلا وعلى الحياد لكن عودته إلى الحزب أكدت أنه رئيس لأنصار وأتباع الحزب فقط.

وذكرت وكالة فرانس برس أن أردوغان تولى خلال مؤتمر خاص عقده حزب العدالة والتنمية اليوم منصب رئيس الحزب خلفا لرئيس وزراء النظام التركي بن علي يلدريم.

وإلى جانب التعديلات التي فرضها على الدستور يسعى أردوغان بمختلف الوسائل إلى فرض هيمنته المطلقة على الدولة التركية من خلال إعلان حالة الطوارئ واطلاق حملة اعتقالات وإقالات واسعة طالت جميع مؤسسات الدولة إضافة إلى قمع حرية الصحافة وإغلاق العديد من الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الالكترونية العالمية.

يذكر أن لجنة الانتخابات التركية اعلنت في ال16 من نيسان الماضي أن 51 بالمئة من الأتراك وافقوا على التعديلات الدستورية التي تسمح بتغيير شكل النظام في البلاد من برلماني إلى رئاسي وتمنح أردوغان سلطات واسعة وتشدد من قبضته على مختلف مؤسسات الدولة بينما قدرت مصادر حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي عدد بطاقات الاقتراع المزورة بنحو مليوني صوت ما يعنى أن نسبة الذين رفضوا التعديلات أكثر من الذين وافقوا عليها.