أردوغان يعود إلى صفوف حزبه لتعزيز هيمنته على البلاد

عاد رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان إلى صفوف حزب العدالة والتنمية الحاكم بعد استقالته منه منذ أكثر من ثلاث سنوات، في أولى التغييرات التي يخطط لها لتوسيع صلاحياته وتعزيز هيمنته على البلاد

وذكرت “أ ف ب” أن أردوغان وقع اليوم خلال حفل في مقر الحزب على طلب انتساب للعودة إلى صفوفه حيث من المرجح إعادة تنصيبه رئيسا للحزب خلال مؤتمر استثنائي يعقد في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وأعلنت لجنة الانتخابات التركية في الـ16 من نيسان الماضي أن 51 بالمئة من الأتراك وافقوا على التعديلات الدستورية التي تسمح بتغيير شكل النظام في البلاد من برلماني إلى رئاسي وتمنح أردوغان سلطات واسعة وتشدد من قبضته على مختلف مؤسسات الدولة فيما قدرت مصادر حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي عدد بطاقات الاقتراع المزورة بنحو مليوني صوت ما يعنى أن نسبة الذين رفضوا التعديلات أكثر من الذين وافقوا عليها.