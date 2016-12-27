أردوغان يكشف دعم “تحالف واشنطن” للإرهابيين في سورية

بعد أن شارك واشنطن بدعم ورعاية الإرهابيين في سورية كشف رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان اليوم أن لديه أدلة على أن قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بزعم محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي تقدم دعماً لجماعات إرهابية في سورية بما في ذلك تنظيم “داعش”.

ونقلت رويترز عن أردوغان قوله في مؤتمر صحفي في انقرة “الآن هم يقدمون الدعم لجماعات إرهابية منها “داعش” ووحدات حماية الشعب الكردية وحزب الاتحاد الديمقراطي.. هذا واضح جداً… لدينا أدلة مؤكدة بالصور والتسجيلات المصورة” وذلك في إشارة إلى التحالف الذي تقوده واشنطن.

يشار إلى أن النظام التركي حول منذ سنوات أراضي تركيا إلى مقر ومعبر للتنظيمات الإرهابية وقدم مختلف أنواع الدعم لها بما فيها “داعش” و”جبهة النصرة” المدرجان على لائحة الإرهاب الدولية وقام بشراء النفط السوري المسروق من تنظيم “داعش”.

كما تقود الولايات المتحدة منذ قرابة عامين تحالفاً مزعوماً تحت ذريعة محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي يضم الدول المتورطة أصلاً بدعم الإرهاب في سورية والعراق كما أنه تحالف غير قانوني لكونه لم يحصل على تأييد من مجلس الأمن الدولي وعملياته في سورية انتهاك للسيادة السورية لأنها تجري دون التنسيق مع الحكومة السورية .