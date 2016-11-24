أردوغدو: أردوغان تحالف مع ارهابيو “داعش” و”النصرة” لتحقيق أحلامه بـ”الخلافة”

أكد إيكوت أردوغدو عضو البرلمان التركي عن حزب الشعب الجمهوري أن فشل رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان في تحقيق أحلامه العثمانية بـ”الخلافة والسلطنة” من خلال تنظيم الأخوان المسلمين الإرهابي دفعه للتحالف مع تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” الإرهابيين.

وأوضح أردوغدو في تغريدات اليوم على موقع “تويتر” أن سياسات أردوغان “استفزازية للجميع” مشيرا إلى أن الأخير عبارة عن “أداة بيد القوى الإمبريالية” التي تسعى لتدمير الشرق الأوسط بأكمله.

وأعرب أردوغدو عن قلقه من استمرار أردوغان في سياساته الحالية على الصعيد الخارجي والداخلي وقال: “لقد بات واضحا أن هذه السياسات ستدمر تركيا والمنطقة معا وكل ذلك من أجل أحلام أردوغان الدينية والطائفية”.

وتشهد تركيا اضطرابات أمنية وحالة من عدم الاستقرار بسبب العملية العسكرية التي يشنها نظام رجب طيب أردوغان على محافظات جنوب شرق البلاد وعلى الأحزاب ووسائل الإعلام المعارضة لسياساته إضافة إلى دعمه الإرهاب في المنطقة وخاصة في سورية.