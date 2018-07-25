أرسلان: الاعتداء الإرهابي على السويداء عمل يخدم المخططات الصهيونية

أفاد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان بأن التفجيرات الإرهابية التي استهدفت مدينة السويداء تمثل عملا يخدم المخططات الصهيونية ويحمل دلالات وأبعادا خطيرة.

أرسلان ذكر أن مدينة السويداء ستبقى حصنا منيعا بهمة أبطال الجيش العربي السوري وسواعد أبنائها وفعالياتها.

من جهته، نوه رئيس حزب التوحيد العربي اللبناني وئام وهاب بتصدي الجيش العربي السوري وأهالي السويداء للإرهابيين وتكبيدهم خسائر فادحة.

هذا وكان ارتقى عدد من الشهداء وأصيب آخرون جراء اعتداءات إرهابية انتحارية على مدينة السويداء، بالتزامن مع هجمات لإرهابيي “داعش” على عدد من القرى بالريفين الشرقي والشمالي.