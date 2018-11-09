أرسلان: تحرير مختطفي السويداء يثبت أن الجيش السوري ضمانة النصر على الإرهاب

أكد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان أن العملية البطولية التي قام بها الجيش العربي السوري لتحرير المختطفين من أبناء السويداء تثبت أنه ضمانة سورية في النصر على الإرهاب.

وقال أرسلان في تصريح اليوم: إن الجيش السوري ومن خلال العملية البطولية التي قام بها لتحرير المختطفين من أبناء محافظة السويداء يثبت مجددا أنه ضمانة سورية كلها وضمانة النصر الكبير والقريب جدا على الإرهاب.

وقامت مجموعة من أبطال الجيش العربي السوري امس بعملية بطولية ودقيقة في منطقة حميمة شمال شرق تدمر بالاشتباك المباشر مع مجموعة من تنظيم “داعش” الإرهابي الذي اختطف نساء وأطفالا من محافظة السويداء قبل أسابيع وبعد معركة طاحنة استطاع أبطالنا تحرير جميع المختطفين وقتل الإرهابيين المختطفين.