أرسنال ينجو من فخ بورنموث

تمكن أرسنال من فرض التعادل على مضيفه بورنموث في مباراة مثيرة بعد أن قلب تأخره بثلاثية نظيفة إلى تعادل مثير 3-3، الثلاثاء 3 يناير، ضمن الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم أصحاب الأرض بثلاثية مدوية عبر تشارلي دانيلز في (د.16)، و كاليوم ويلسون في (د.21 من ركلة جزاء)، وريان فرازير في (د.58).

في المقابل أدرك المدفعجية التعادل، بواسطة كل من التشيلي أليكسيس سانشيز في (د.70)، وهو الهدف الثالث عشر للمهاجم التشيلي هذا الموسم، ولوكاس بيريز مارتينيز في (د.75)، واختتم جيرو ثلاثية أرسنال من رأسية في الوقت بدل الضائع في (د.90+3).

وبهذا التعادل الدراماتيكي رفع أرسنال رصيده إلى 41 نقطة في المركز الرابع ، كما رفع بورنموث رصيده إلى 25 نقطة في المركز التاسع، وفشل في تحقيق أول فوز تاريخي على المدفعجية.