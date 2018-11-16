أرض جديدة في العامرية لنقل سوق الهال من الحمدانية

حلب- معن الغادري

وأخيراً أثمرت الجهود عن تخصيص مكان جديد لسوق الهال بدلاً من السوق المتموضع في حي الحمدانية ضمن منطقة سكنية منذ ما يقارب (6) سنوات، حيث تمّ تخصيص قطعة أرض جديدة بشكل مؤقت في منطقة العامرية على (المحضر رقم /135/ منطقة عقارية أنصاري) وذلك في إطار إعادة تنظيم المدينة وتحسين واقعها الخدمي. وشدّد الدكتور معد مدلجي رئيس مجلس المدينة على ضرورة الإسراع في متابعة إنجاز وتصديق العقد للمشروع للبدء بالتنفيذ وتأهيل الموقع، ونقل سوق الهال الحالي الكائن في منطقة الحمدانية إلى الموقع الجديد. وتبلغ مساحة الأرض التي تمّ تخصيصها كموقع مؤقت لسوق الهال في منطقة العامرية /3,5/ هكتارات وهي تستوعب نحو /200/ محل، وقد تم إعداد الدراسة الفنية لإعادة تأهيل الموقع من حيث ترحيل الأنقاض وتجهيز البنية التحتية بتنفيذ صرف صحي وتعبيد وتزفيت الأرض، وذلك بكلفة /249/ مليون ليرة سورية، وتمّ إحالة الدراسة إلى لجنة الإعمار في دمشق لرصد الاعتماد اللازم، ليتم طلب استدراج عروض عن طريق الجهات العامة، حيث يحتاج تنفيذ مشروع تأهيل الموقع إلى حوالى /6/ أشهر بعد تحديد موعد المباشرة بالتنفيذ. وكان قد تم اختيار وتحديد موقع العامرية المؤقت بناءً على رغبة لجنة وتجار سوق الهال بالتنسيق مع المحافظة ومجلس المدينة كون هذا الموقع هو الأنسب والأفضل ويحقق عدة مزايا، أهمها البعد عن التجمع السكني وعدم عرقلة حركة السير والمرور والنقل لوقوعه على طريق أوتوستراد التحويلة الجنوبية، حيث تمّت الموافقة على الموقع الجديد خلال اجتماع اللجنة الوزارية بتاريخ 9/5/2018.

وفي السياق نفسه تفقد رئيس مجلس المدينة كراج البولمان في الراموسة واطلع على واقع الكراج واحتياجاته، واستمع إلى مطالب المستثمرين أصحاب الشركات والتي تركزت على ضرورة تأمين الكهرباء والمياه للكراج. وأكد الدكتور مدلجي على عدم السماح للشركات غير المرخصة بممارسة العمل ضمن الكراج، كما طلب من أصحاب الشركات تسريع أعمال ترميم مكاتبهم وتنفيذ ذلك بالطريقة الأمثل لإعطاء صورة حضارية عن الكراج. من جانب آخر شدّد رئيس مجلس المدينة على مديريتي خدمات الحمدانية والأنصاري لرفع وتيرة العمل وزيادة الاهتمام بالواقع الخدمي وتحسين واقع النظافة، والعناية والاهتمام بالحدائق والجزر لإعادة الألق للمدخل الرئيسي لمدينة حلب وإظهاره بصورة حضارية تليق بالمدينة.