أرض سورية تنبض بالحياة

لا يمكن لمن شهد أو رأى عبر وسائل الاعلام أو سمع عما جرى بالأمس في منطقة الزبداني في مهرجان بلودان السياحي إلا وأن يقر بأن ارادة السوريين أقوى من أي شئ، وأن ارض سورية تنبض بالحياة منذ الأزل فحجم الانجاز الذي تحقق في الشهور الثلاثة التي مضت في تلك المنطقة العريقة والمعروفة يشهد على قوة هذا الشعب وأصالة وخصب هذه الأرض.

آلاف من الجماهير توافدت أمس الى مكان المهرجان لتشهد حجم الفعالية تحولت بتوقيتها ومكانها الى رمز من رموز الانتصار التي يتوجب أن تصل الى العالم بأسره، فالسوريون تحدوا الحرب بالسلم والسلام وانتصروا، تحدوا الدم بالماء العذب وانتصروا، تحدوا الارهاب بالأمن والأمان وانتصروا، بالمبادرات الوطنية وبالقوة العسكرية وبالوحدة الوطنية وبالضحايا الكرام شهداء الوطن الأبرار وجرحى الوطن الأحبة انتصرت سورية..

من اطلع على ما جرى في بلودان لا يمكن له أن يتصور ان حربا ضروس كانت مشتعلة على بعد مئات الأمتار لكنها حصلت بالفعل ونفض السوريون اثارها ونهضوا كطائر الفينيق الأسطوري، واعتقد انه علينا ان نقول من الان فصاعداً كالانسان السوري الاسطوري..

بلال ديب