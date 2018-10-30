أرمينوهي سيمونيان تقود أوركسترا غيوميري

تقود المايسترو أرمينوهي سيمونيان الفرقة الوطنية السيمفونية الأرمنية لغيوميري، وجميع العازفين من غيوميري على مسرح هايدون في مدينة غيوميري في الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء.

وأعربت سيمونيان عن سعادتها بقيادتها لهذه الفرقة لمناسبة مرور خمسة وعشرين عاماً على تأسيسها بحفل رسمي، سيتابع عالمياً بشكل مباشر، وستقدم برنامجاً متنوعاً يتضمن السيمفونية التاسعة لدفورجك بأربع حركات، برامز الرقصات الهنغارية من 1حتى 6،ماركيوش دانسون 2، تشايكوفسكي روميو وجولييت، بابا جانيان نوكتورن.