“أزاليا” أنثى شمبانزي تدخن 20 سيجارة يوميا!!

أصبحت أنثى حيوان شمبانزي أحد عوامل جذب الجمهور لزيارة حديقة الحيوان المركزية بمدينة بيونغ يانغ بكوريا الشمالية، حيث يتوافدون لرؤية الشمبانزي الذي يدخن السجائر.

وتقوم «أزاليا»، 19 عامًا، الشمبانزي الأكثر شهرة بحديقة الحيوان بتدخين تدخين 20 سيجارة يوميًا، كما أنها تشعل السجائر لنفسها، من خلال «ولاعة» يقذفها لها أحد حراس الحديقة، فتظل معها وتشعل بها سيجارة بعد سيجارة على مدار اليوم.

وان لم تجد «أزاليا» «ولاعة» لتشعل بها السيجارة، فهي تستخدم السيجارة التي تدخنها في إشعال سيجارة أخرى، تمامًا كما يفعل المدخنون.

وبينما تفعل «أزاليا» ذلك يوميًا، يبدو المشهد مضحكًا بالنسبة للزائرين، الذي يتجمعون حول المكان الذي تكون فيه، يضحكون مندهشين مما تفعل، بينما يقف بجانبها الحارس يشجعها.