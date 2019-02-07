أزمة “بريكست”.. ماي تحاول إقناع الاتحاد الأوروبي بتعديل الاتفاق

أعلن مكتب رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، أن ماي ستحاول خلال اجتماع بروكسل اليوم الخميس، إقناع دول الاتحاد الأوروبي، بتعديل بنود اتفاق “بريكست” بشأن إيرلندا الشمالية.

وأشار المكتب إلى أن ماي منفتحة على الحوار بهذا الشأن لتحقيق هذا الهدف، وستوضح للمجتمعين أن جميع الاتفاقيات يجب أن تكون ملزمة قانونا، وبالتالي ستتطلب بإجراء تعديلات على اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

هذا وأعلنت المفوضية الأوروبية، أول أمس الثلاثاء، أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ستلتقي يوم الخميس المقبل، مع رئيس المفوضية جان كلود يونكر، لعرض مقترحاتها بتعديل اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت بدء العمل بخطة طوارئ، تحسبا لعدم موافقة البرلمان البريطاني على مسودة الاتفاق على الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث يبدأ تنفيذ 14 خطوة لضمان مصالح المواطنين والشركات الأوروبية في بريطانيا في حال عدم التوصل لاتفاق.

وتسعى ماي للحصول على ضمانات قانونية وسياسية من زعماء الاتحاد الأوروبي بشأن ترتيبات الوضع الخاص للحدود بين أيرلندا العضو بالاتحاد وإقليم أيرلندا الشمالية البريطاني، بما يضمن عدم قيام “حدود جامدة” بينهما.