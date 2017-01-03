أسانج: الإدارة الأمريكية الحالية تحاول نزع الشرعية عن ترامب

أكد مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج أن سبب اتهام واشنطن لموسكو بالتدخل في الانتخابات الأمريكية يعود إلى محاولات إدارة باراك أوباما ” نزع الشرعية “عن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وقال أسانج لقناة فوكس نيوز الأمريكية أن ” الإدارة الأمريكية تحاول نزع الشرعية عن إدارة ترامب التي ستدخل البيت الأبيض قريبا”.

ونفى أسانج وجود أي تعاون بين موقع ويكيليكس وروسيا أو دولة أخرى مؤكدا أن الموقع لا يأخذ مصادر معلوماته من أي دولة.

وردا على سؤال حول اذا كان للوثائق التي نشرها ويكيليكس تأثير على نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية قال أسانج إن” تصريحات هيلاري كلينتون ورئيس مقرها الانتخابي جون باديستا هي التي غيرت تلك النتائج”.

وكان أسانج فند في حديث لقناة روسيا اليوم في 3 تشرين الثاني الماضي تصريحات للمرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون تتهم فيها روسيا بالوقوف وراء كسر بريدها الالكتروني وتسريب رسائل الكترونية لرئيس حملتها الانتخابية جون بوديستا وقال إنه ” يشفق على كلينتون ” مشيرا إلى أنه يرى فيها ” الإنسان الذي تأكله الطموحات من الداخل ” وقد تمت قرصنة واختراق أجهزة الكومبيوتر التابعة للحزب الديمقراطي وأدت عملية تسريب الوثائق إلى استقالة رئيسة الحزب الديمقراطي ديبي واسرمان شولتز كما أثارت موجة من الاعتراضات ضد مؤتمر الحزب الذي عقد في مدينة فيلادلفيا.