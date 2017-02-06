أسانج يدعو بريطانيا والسويد إلى أن تعيدا له حريته

دعا مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج السويد وبريطانيا اليوم إلى إحترام قرار مجموعة عمل تابعة للأمم المتحدة اعتبرت أنه يتم”احتجازه تعسفيا”.

ونقلت وكالة فرانس برس عن أسانج قوله في بيان أصدره في الذكرى السنوية الأولى لصدور قرار مجموعة العمل الأممية “أدعو بريطانيا والسويد إلى فعل الصواب وإعادة حريتي”.

ويحتجز أسانج 45 عاما في سفارة الإكوادور في لندن منذ 2012 بعد أن لجأ إلى السفارة لتجنب ترحيله إلى السويد حيث يواجه تهم الإغتصاب التي ينفيها.

ويخشى أسانج أن ترحله السويد إلى الولايات المتحدة بسبب تسريب موقعه برقيات دبلوماسية وغيرها من الوثائق السرية.

وقال أسانج أن بريطانيا والسويد تنتهكان التزاماتهما الدولية بموجب الإعلان العالمي لحقوق الانسان.

وفي شباط 2016 اعتبرت مجموعة العمل أن أسانج ضحية إعتقال تعسفي منذ حزيران 2012 وهو تاريخ لجوئه إلى سفارة الإكوادور في لندن.

والشهر الماضي أعرب أسانج عن استعداه للتوجه الى الولايات المتحدة لمواجهة التحقيق بعد أن تم العفو عن تشيلسي مانينغ التي كانت مصدرا رئيسيا للمعلومات التي حصل عليها لكنه تدارك أنه يمكن أن يقوم بذلك شرط أن تكون حقوقه مضمونة.