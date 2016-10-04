« أسانغ » بصدد نشر معطيات هامة عن الانتخابات في أميركا

قال مؤسس موقع «ويكيليكس»، جوليان أسانغ اليوم الثلاثاء، أنه بصدد نشر «معطيات هامة» عن حكومات 3 بلدان والانتخابات في الولايات المتحدة قبل نهاية العام الحالي.

وتحدث أسانج خلال بث تلفزيوني في برلين: نحن سننشر معطيات، بما في ذلك عن الانتخابات الأمريكية.

ووصف أسانج تصريحات الولايات المتحدة بشأن علاقة الموقع بروسيا بـ «السخيفة»: «كل التصريحات عن مزاعم وجود علاقات بين ويكيليكس وروسيا سخيفة».

وأضاف أنه سيتم نشر المعلومات حول الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة قبل إجرائها في 8 تشرين الثاني.

هذا ويصادف اليوم الثلاثاء الذكرى السنوية العاشرة لأول نشر لوثائق على موقع «الكشف السياسي» حيث يدلي أسانغ ببيان في هذا اليوم، من على شرفة سفارة الإكوادور في لندن، حيث يحتمي من القضاء البريطاني.