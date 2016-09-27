أسباب ارتفاع ضغط الدم عند النساء

ذكر تقرير نشره الموقع الهندي “بولد سكاي” الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع ضغط الدم عند النساء والتي تشمل الآتي:

النساء من جميع الفئات العمرية قد يعانين من ارتفاع ضغط الدم، لكن وجدت دراسة أن النساء بعد انقطاع الطمث عند الوصول لسن اليأس يكنّ أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم، لأن مستوى هرمون الاستروجين ينخفض خلال هذه المرحلة، مما ينتج عنه ارتفاع ضغط الدم. ومن الأسباب الأخرى لارتفاع ضغط الدم عند النساء هي الفشل الكلوي والتاريخ العائلي وعدم ممارسة الرياضة بشكل منتظم وتناول كميات عالية من الملح، وارتفاع الدهون في النظام الغذائي، وتجنب ما يكفي من الألياف في النظام الغذائي. تناول الأطعمة التي تحتوي على كميات عالية من الملح كالمخللات، والجبن والأطعمة الدهنية والتي تحتوي على أملاح مخفية التي تتسبب في احتباس الماء بالجسم، مما ينتج عنه ارتفاع مستوى ضغط الدم.

وكما جاء في التقرير أنه من الضروري التعامل مع ارتفاع ضغط الدم بشكل فوري، وهناك طرق مختلفة للسيطرة على مستويات ضغط الدم المرتفع، واللجوء للطبيب المختص، لأنه قد يؤدى إلى أمراض القلب، والسكتة الدماغية ومشاكل الكلى والعين.