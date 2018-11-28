أسباب انتشار المخدرات في ثقافي طرطوس

ركزت الندوة التي أقامتها قيادة شرطة محافظة طرطوس اليوم في صالة المركز الثقافي العربي بالمدينة حول سبل مكافحة المخدرات وكيفية انتشارها في المجتمع.

وتحدث العميد فيصل داوود رئيس قسم التوجيه المعنوي في قيادة شرطة المحافظة عن طرق استخدام المخدرات من قبل العدو لتدمير العالم والشعوب، مشيرا إلى إن المخدرات أحد أوجه الحرب الإرهابية على سورية.

كما تطرق داوود الى أنواع المخدرات وطرق تعاطيها ومصير المتعاطين والمدمنين عليها ودور المجموعات الإرهابية في الترويج للمخدرات بسورية والآثار التي تركتها على المجتمع، موضحا أن من أسباب انتشارها الهجرة والتقليد والبطالة والاخفاق في الحياة إضافة إلى غياب التربية الأسرية الصحيحة والتوعية.

بدورها اعتبرت سناء سليمان المرشدة التربوية في مديرية التربية أن التسرب المدرسي وادمان الكحول ورفاق السوء إضافة إلى بعض الوسائل الإعلامية كان لها دور كبير في انتشار المخدرات بين فئة الشباب بشكل خاص معتبرة أن للأسرة والمدرسة، إضافة لوسائل الإعلام الدور الأكبر لنشر ثقافة التوعية بمخاطر المخدرات.

وتطرقت الدكتورة لبنه داوود المدرسة في جامعة طرطوس إلى الآثار النفسية والاجتماعية للمخدرات وكيفية التعرف على الشخص المدمن من خلال ظهور بعض الأعراض التي لا يمكن تجاهلها كالاكتئاب والعزلة والسلوك الإجرامي والإنفاق المادي غير المألوف من قبل الشخص.