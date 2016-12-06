أسباب وأعراض «الفصام» عند الأطفال

ذكر تقرير نشره الموقع الهندي “بولد سكاي” 3 أسباب وراء الإصابة بالفصام عند الأطفال والأعراض التي تظهر عليهم وتشمل الآتي:

1.الوراثة: فهي تلعب دورا مهما في تطوير الفصام عند الأطفال، فإذا كان لديك أحد الأقرباء يعاني من الفصام فيكون أطفالك معرضين للفصام بنسبة10%.

2.تركيبة الدماغ: فإذا كان طفلك لديه تركيبة دماغ غير طبيعية، من المرجح أن يكون معرضا للفصام ويمكن أن يكون واحدًا من أسباب المرض.

3.البيئة: في بعض الأحيان يمكن للعوامل البيئية أن تلعب دورا مهما في التسبب بالمرض النفسي المزمن، ووفقا لبعض الدراسات تبين أن النساء الحوامل التي تعاني من ارتفاع مستويات الإجهاد يمكن أن تؤدي إلى مرض الفصام في الأجنة، ومن الحالات البيئية الأخرى التي تؤدي إلى الفصام هي عدوى فيروسية في الرحم وفقدان أحد الوالدين في مرحلة الطفولة والإيذاء البدني للطفل وانخفاض مستوى الأكسجين أثناء المخاض والولادة.

وقدم التقرير أعراض الفصام التي عادة ما تبدأ في منتصف أو أواخر العشرينيات، ويمكن الأعراض أن تحدث في وقت مبكر حتى قبل 18 سنة من العمر، فبالنسبة للأعراض المبكرة تشمل الزحف المتأخر والتأخر في الكلام وخفقان في الذراع وعدم الاتزان والتأخر في المشي.

وبالنسبة للأعراض في سن المراهقة الآتي انخفاض الأداء المدرسي واضطرابات في النوم وسلوك غريب والاكتئاب والمزاج السيئ.