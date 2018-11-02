أسبوع الإعلام السوري في موسكو يواصل فعالياته

واصل الوفد الإعلامي السوري اليوم أنشطته في موسكو ضمن فعاليات “أسبوع الإعلام السوري” وعقد لقاءات مع إدارة غرفة التجارة والصناعة الروسية بحضور سفير سورية لدى روسيا الدكتور رياض حداد ونائب رئيس الغرفة فلاديمير بادالكو وعدد من إدارة الغرفة في موسكو.

واعتبر السفير حداد في كلمة له أن زيارة الوفد إلى موسكو تظهر اهتمام الإعلام في سورية برغبة الشركات الروسية المسجلة لدى غرفة التجارة والصناعة الروسية بعملية إعادة الإعمار في شتى جوانب الحياة في سورية والتي من شأنها الانتقال بالبلاد إلى مرحلة إعادة تنظيم وهندسة المدن والمناطق والأحياء على أسس حديثة.

ولفت السفير حداد إلى أن القيادة السورية أكدت أكثر من مرة أن الأولوية في إعادة الإعمار ستكون لمن كان جزءا من شصمود وانتصار سورية على الإرهاب والأصدقاء الروس يتصدرون هذه القائمة.

بدوره بين بادالكو أن غرفة التجارة والصناعة الروسية تعمل على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات التجارية والصناعية وهناك مئات الشركات الروسية المهتمة بالمساهمة في إعادة الإعمار في سورية داعيا إلى تهيئة مناخ جيد للتعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

وفي رده على أسئلة الإعلاميين أوضح بادالكو أن الشعب السوري خاض معركة كبرى ضد الإرهاب لسنوات قارع خلالها الحصار والعقوبات وكما انتصر على الإرهاب سينتصر في معركة البناء.

بدوره الدكتور لؤي يوسف المدير التنفيذى لمجلس الأعمال الروسي قال: إن المجلس في تنسيق مباشر مع غرفة التجارة والصناعة السورية واليوم نقوم بمحاولة إيجاد الفرص لكلا الطرفين.. لرجال الأعمال الروس والسوريين.. وتعريفهم بمجالات الاستثمار في كل بلد ونعمل على تسهيل التعاون مع الجهات ذات الاختصاص في سورية وفي روسيا لتسهيل استخراج الفيز لهم.

من جهته دعا رئيس المركز الإعلامي في غرفة الصناعة والتجارة الروسية الكسندر شكيرانغو إلى الاستفادة وتبادل المعلومات بين رجال الأعمال السوريين والروس بما يفيد في تطوير الاقتصاد السوري والنهوض به.

إلى ذلك التقى الوفد الاعلامي السوري اليوم رئيس قسم العلاقات بين الكنيسة والمجتمع ووسائل الإعلام في بطركية موسكو وعموم روسيا دكتور العلوم السياسية والصحافة الدولية فلاديمير ليغودا.

وقال ليغودا في كلمة أمام الإعلاميين السوريين.. إن ما يسمى “الربيع العربي” المدعوم من قوى خارجية ألحق الضرر بالشعوب العربية ولا سيما في سورية والعراق مجددا إدانة روسيا لكل أشكال التطرف والإرهاب.

ولفت ليغودا إلى أن الكنيسة الروسية اعتبرت مشاركة روسيا في العمليات العسكرية ضد الإرهاب في سورية بدعوة من الحكومة السورية واجبا مقدسا.

وأوضح ليغودا أن قسم العلاقات بين الكنيسة والمجتمع ووسائل الإعلام الذي أسسه البطريرك كيريل يهدف إلى توطيد العلاقات بين الكنيسة والمجتمع والدولة الروسية والمنظمات الاجتماعية والسياسية ومع وسائل الإعلام في روسيا وخارجها.

من جانبه اعتبر مستشار تطوير الأعمال فى شركة “أجنحة الشام” أسامة ساطع في تصريح لمراسل سانا في موسكو أن زيارة الوفد الإعلامي السوري لروسيا ستسهم في تعريف الجمهور السوري بهذا البلد من منظور ومستويات مختلفة وذلك من خلال تغطية مجموعة من الأخبار والنشاطات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والتطورات التي طرأت على روسيا.

وكانت فعاليات وأنشطة الأسبوع الإعلامي السوري بدأت أمس في موسكو بالتعاون بين وزارة الإعلام وشركة أجنحة الشام للطيران ويشارك فيه أكثر من ثلاثين إعلاميا يمثلون مختلف وسائل الإعلام السورية.