أسبوع السينما يقدم “رجل الثورة” ضمن فعاليات مهرجان ربيع حماة

تستمر فعاليات مهرجان ربيع حماة التي تتضمن مختلف النشاطات الثقافية والفنية، حيث تابع جمهور أسبوع السينما السورية الفيلم الروائي الطويل “رجل الثورة” سيناريو حسن م يوسف، وإخراج نجدت إسماعيل أنزور، وبطولة سيف الدين سبيعي.

وأشار المخرج أنزور في تصريح لـه إلى أن عودة مهرجان ربيع حماة مؤشر على حالة التعافي التي تعيشها سورية بفضل تضحيات بواسل الجيش العربي السوري، لافتاً إلى أنه من خلال فيلم “رجل الثورة” تملكه هاجس المحافظة على قيمة العمل الفني والدفاع عن قضايا الوطن الذي هو مصدر إلهامه.

من جهته أوضح مدير ثقافة حماة سامي طه في تصريح مماثل أن هذه العروض التي تستضيفها دار الأسد للثقافة والفنون تتضمن أفلاماً من إنتاج المؤسسة العامة للسينما خلال سنوات الحرب على سورية.