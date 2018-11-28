أستانا.. الوفد السوري يعقد لقاءين مع الوفد الروسي ووزير خارجية كازخستان

انطلقت صباح اليوم أعمال الجولة الحادية عشرة من اجتماع أستانا حول تسوية الأزمة في سورية في العاصمة الكازاخية.

وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور بشار الجعفري، عقد لقاء مع الوفد الروسي برئاسة مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سورية الكسندر لافرنتييف.

وخلال اللقاء، تبادل الطرفان الآراء حول جدول أعمال اجتماع أستانا الحالي، واستمرار التنسيق بين البلدين في مكافحة الإرهاب، وتطبيق اتفاقات أستانا ذات الصلة، لاسيما المتعلقة باتفاق خفض التوتر في إدلب.

كما جرى التطرق إلى الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت مدينة حلب بالأسلحة الكيميائية من قبل المجموعات الإرهابية الموجودة في إدلب، وضرورة الضغط على الجهات الداعمة لهذه المجموعات لوقف مثل هذا التصعيد الخطير.

في السياق ذاته، التقى وفد الجمهورية العربية السورية وزير خارجية كازاخستان خيرات عبد الرحمانوف، قبيل انطلاق أعمال الجولة الحادية عشرة.

وتناول اللقاء جدول أعمال اجتماع أستانا، إضافة إلى تبادل الآراء حول أفضل السبل لدفع مسار عملية أستانا نحو الأمام.