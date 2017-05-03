أستانا.. لقاء ثنائي بين الوفدين الروسي والأميركي

عقد الوفد الروسي برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية الكسندر لافرينتيف اجتماعاً في العاصمة الكازاخية أستانا مع الوفد الأميركي برئاسة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ستيوارت جونس.

وسيقتصر اليوم الأول لمحادثات أستانا بنسختها الرابعة على لقاءات ثنائية بين الوفود المشاركة فيه بينما ستجري غدا الجلسة العامة.

من جهته، أعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا أنه سيجري اليوم لقاءات ثنائية مع مختلف الوفود المشاركة في اجتماع أستانا حول تثبيت وقف الأعمال القتالية في سورية.

هذا وأوضح رئيس القسم الصحفي في وزارة الخارجية الكازاخية أنور جاينبيكوف أن بعض الوفود المشاركة وصلت في وقت متأخر من الليلة الماضية بينما وصل قسم آخر صباح اليوم.