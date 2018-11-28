أســـبوع تمكيــــن المــــرأة وإنهــــاء العنــــف ضــــد النــــوع الاجتمــــاعي

اللاذقية- مروان حويجة

افتُتحت في جامعة تشرين فعاليات أسبوع تمكين المرأة وإنهاء العنف ضد النوع الاجتماعي بعنوان (الأمان والمساواة في العمل والمنزل وكل مكان)، والذي تقيمه جامعة تشرين بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي.

وتشمل الفعاليات التي تستمر حتى الخميس عروضاً سينمائية ومعرض رسوم وصوراً وملتقيات حوارية. وتحدثت مسؤولة برنامج الغذاء العالمي في اللاذقية علا محمد مؤكدة أن الأسبوع يندرج ضمن الحملة العالمية التي أطلقتها الأمم المتحدة لإنهاء العنف ضد النوع الاجتماعي، وخاصة ضد المرأة وحشد الجهود العالمية من حكومات ومنظمات دولية للعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان بشكل عام والمرأة على وجه الخصوص، واتخاذ خطوات جادة لمنع ومحاكمة ومعاقبة مرتكبي العنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال وضع التشريعات السياسية والاجتماعية الناظمة. وأكدت أن المرأة السورية حقّقت إنجازات أصبحت من خلالها قدوة لغيرها من الدول، موضحة أهمية تعزيز هذه الإنجازات خاصة بعد تجاوز آثار الحرب ولاسيما على الشرائح الأكثر تضرراً في المجتمع كالنساء والأطفال، مشيرة إلى المشاركة الفاعلة من جامعة تشرين وماستقدمه من توجيه وإرشاد أكاديمي وبناء شراكات مجتمعية تساهم في تعزيز الوعي وتطوير المفاهيم لدى شريحة الشباب ونقل هذه المعرفة إلى المجتمعات.

وأوضح عميد كلية التربية في الجامعة د. غسان صالح أهمية التركيز على تمكين المرأة من كل الجوانب ولاسيما السيكولوجية النفسية والعوامل المؤثرة في ذلك، لتأخذ دورها ومكانتها في المجتمع ودوائر اتخاذ القرار والبناء الاجتماعي والسياسي في سورية كشريك فاعل يمتلك وسائل القوة لتقليص العنف ضد النوع الاجتماعي، لافتاً إلى دور الملتقيات الحوارية في الفعالية بتبادل الأفكار والتجارب والخبرات وتوظيفها في تخفيف العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وأشارت المهندسة دينا وزان “مراقب ميداني” في برنامج الغذاء العالمي إلى أن المعرض يقام بالتعاون مع كلية الهندسة المعمارية في الجامعة لدعم طلاب متميزين اختارتهم الكلية للمشاركة وعرض لوحات وصور تعبّر عن مشكلات وتحديات تواجه المرأة في مجتمعنا، لافتة إلى أن البرنامج سيقدم جوائز لأفضل ثلاث مشاركات في المعرض لتحفيز الطلاب والإسهام في تعميم ثقافة اجتماعية تظهر دور المرأة الأساسي في بناء المجتمع وتحمّلها المسؤوليات ومواجهتها التحديات.

حضر افتتاح الفعالية الرفيق الدكتور لؤي صيوح أمين فرع جامعة تشرين للحزب والدكتور بسام حسن رئيس جامعة تشرين وعضو المكتب التنفيذي في محافظة اللاذقية الدكتور أمير إسماعيل وأعضاء قيادة فرع جامعة تشرين للحزب ونواب رئيس جامعة تشرين وعمداء كلياتها ورئيسة لجنة الإغاثة الفرعية بالمحافظة المهندسة هالة أحمد وكوادر أكاديمية وشبابية وعلمية.