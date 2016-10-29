أصحاب المنشآت الصناعية المتضررة مدعوة إلى تقديم طلباتهم لإعادة تأهيلها

دعت وزارة الصناعة جميع الصناعيين الراغبين بإعادة تأهيل منشآتهم المتضررة التي تقع في المناطق التي قام مؤخرا الجيش العربي السوري بإعادة الأمان والاستقرار إليها إلى مراجعة غرف ومديريات الصناعة في محافظاتهم.

وطلبت الوزارة من الصناعيين تقديم طلب في المديرية أو الغرفة متضمنا “متطلبات واحتياجات ومقترحات إعادة التأهيل والبدء بالإنتاج ليصار إلى دراستها من قبل اللجنة المختصة والمشكلة في وزارة الصناعة بهذا الخصوص وتقديم التسهيلات والحلول ما أمكن”.