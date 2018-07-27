أصدقاء الأمس أعداء اليوم

سمر سامي السمارة

تلوح في الأفق حرب تجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من أن هجمات ترامب ضد ألمانيا كانت مفاجأة ، إلا أنها تأتي بشكل واضح، في سياق الشعور بالعجز التجاري الكبير للولايات المتحدة مقارنة بألمانيا، علاوة على البعد السياسي لهذه المسألة. والسؤال الذي يطرح نفسه هل مازال ترامب يحتفظ بشيء من الاهتمام تجاه الاتحاد الأوروبي ؟ وهل انتهى زمن اتفاقات التجارة الحرة الكبرى؟

لم يكن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مفاجئاً، لأن الاتحاد الأوروبي يتمتع بتوازن تجاري إيجابي كبير، ومع ذلك فإن هذا الوضع يلفه بعض الغموض، فالدول الأوروبية لا تشبه بعضها في الترتيب المالي العالمي وحتى التفوق العسكري، أي هي اقرب ما تكون خلط التفاح إلى الجزر. في الواقع ، ما يكمن وراء هذا هو ثقل ألمانيا ، و إستراتيجيتها التي تريد من ورائه قيادة الاتحاد الأوروبي ، دون تحمل مسؤولياتها ، سواء كان ذلك على مستوى الاتحاد الأوروبي أو على المستوى الدولي.

ومع ذلك ، فإن عملة هذا البلد ، بفضل اليورو، منخفضة عن قيمتها الحقيقية بنسبة 15? في أحسن الأحوال وربما 27? في أسوأ الأحوال. في الواقع ، لو احتفظت ألمانيا بـ المارك الألماني، فإن سعر الصرف بالدولار الأمريكي 1.35 دولار في الحد الأدنى (وبحد أقصى 1.50 دولار أمريكي) بينما يبلغ 1.17 دولار فقط لليورو. هذا التخفيض في قيمة العملة الألمانية مقابل الدولار يلعب دوراً مهماً في تطور الميزان التجاري الأمريكي وعجزه مقارنة بألمانيا. من وجهة النظر هذه ، فإن ترامب محق في اعتبار ألمانيا في موقف منافسة غير عادلة تجاه الولايات المتحدة.

لكن هناك مشكلة سياسية تكمن خلف هذه المشكلة الحقيقية والواضحة لتخفيض قيمة العملة الألمانية، ولهذا قرر ترامب المشاركة في القتال ضد الاتحاد الأوروبي بشكل عام ، وضد ألمانيا على وجه الخصوص ، من اجل تقويض التوازن الذي تم تشكيله منذ أوائل العقد الأول من القرن الحالي. من الواضح جداً أن الاتحاد الأوروبي أصبح هامشياً بالمقارنة مع الصين. لقد فهم دونالد ترامب وقصد الإشارة إليه بوحشية للأوروبيين.

وكان السؤال غير المباشر خلال المحادثات التي جرت في واشنطن بين رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر ودونالد ترامب، عن إمكانية إجراء حوار بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. الأمر الذي قد يكون صعباً. في الواقع ، إن ضعف الاتحاد الأوروبي هو بسبب السياسة الألمانية التي تسعى إلى الاستفادة القصوى من المؤسسات الأوروبية دون دفع الثمن. وإذا جرت مناقشات مفيدة ، يجب أن يجمع الأوروبيون بين أنجيلا ميركل ودونالد ترامب، لأنه السياسة التجارية تقودها ألمانيا ، بينما تدفع للولايات المتحدة تكلفتها، حسب ترامب.

قبل إنشاء الاتحاد الاقتصادي والنقدي وقبل اليورو، حدث هذا الصراع. ففي الاجتماعات العديدة التي جرت من 1973 إلى 1990 ، والتي أدى بعضها إلى تغييرات كبيرة في أسعار الصرف، لكن الصراع الحالي لا يمكن أن يحدث بعد الآن، على الأقل مع بقاء اليورو، إذ نشهد الآن الثمن الذي يدفعه الاتحاد الأوروبي لمشاركته في هذه المغامرة المميتة للعملة الموحدة.

وبما أن بعض تحركات أسعار الصرف لم تعد قادرة على تسوية المسألة ، على الأقل في الوقت الحالي ، فسوف تتم تسويتها على مستوى الرسوم الجمركية. وهنا نرى أنه لا يمكن أن يكون لدينا تجارة وأنظمة حرة تمنع تقلبات أسعار الصرف لعملة كل بلد في نفس الوقت. ولكن هذا سيؤدي إلى مزيد من انهيار إطار التجارة الحرة العالمي. ومع ذلك ، تم إنشاء هذا الإطار إلى حد كبير بتحريض من الولايات المتحدة.

أصبح التحدي المتمثل في التجارة الحرة حقيقة واقعة الآن ، سواء في الولايات المتحدة ، و داخل الاتحاد الأوروبي. لقد أوضحت إيطاليا ، من خلال حكومة جوزيبي كونتي ، أنها سترفض التصديق على معاهدة CETA ، وهي المعاهدة بين الاتحاد الأوروبي وكندا. وبقيامها بذلك ، فإنها تدفن أيضاً الاتفاقية التي تم توقيعها مؤخراً بين الاتحاد الأوروبي واليابان. في الواقع انتهى زمن اتفاقات التجارة الحرة الكبرى.