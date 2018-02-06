أضرار مادية جراء استهداف الإرهابيين مبنى الملحقية التجارية الروسية

تعرض مبنى الملحقية التجارية الروسية في حي المالكي بدمشق للاعتداء عبر قذيفة أطلقتها المجموعات المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أن “مبنى الملحقية التجارية بدمشق تعرض للقصف بقذيفة ما تسبب بأضرار مادية بالغة بمبنى الملحقية”.

وأعربت الوزارة عن إدانتها الشديدة “لهجوم آخر من قبل الإرهابيين ضد البعثة الدبلوماسية للاتحاد الروسي في دمشق الذي أصبح حلقة ضمن سلسلة جرائم ارتكبوها في الأيام الأخيرة ضد المدنيين في العاصمة السورية”.

وطالب بيان الخارجية الروسية المجتمع الدولي والدول الاقليمية بالنظر الى ما يجري بموضوعية وتقديم تقييم سليم ومبدئي للهجمات الإرهابية الموجهة ضد الممثليات الدبلوماسية والمباني الدينية والبعثات الإنسانية.