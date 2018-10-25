أضرار مادية جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية على حي جمعية الزهراء في حلب

اعتدى إرهابيون من تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المنضوية تحت زعامته بالرصاص المتفجر على أطراف حي جمعية الزهراء بمدينة حلب.

حيث أطلق الارهابيون رشقات من الرصاص المتفجر على أطراف حي جمعية الزهراء انفجرت في محيط القصر العدلي في مدينة حلب وأدت إلى أضرار مادية في أماكن سقوطها.

من جهتها ردت وحدات الجيش على الفور بالأسلحة المناسبة على مصدر الاعتداء وهو التنظيمات الارهابية المنتشرة جنوب غرب المدينة وحققت إصابات مباشرة بين صفوفها.

وأصيب أمس 10 مدنيين بجروح ووقعت أضرار مادية في الممتلكات نتيجة اعتداء التنظيمات الارهابية بالقذائف على أحياء سيف الدولة والأعظمية والاكرمية في مدينة حلب.