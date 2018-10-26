أضرار مادية في دمشق وريفها.. واستنفار لمواجهة تداعيات العاصفة المطرية

خلّفت العاصفة المطرية التي شهدتها دمشق وريفها ظهر أمس سقوط العديد من الأشجار والجدران في أبنية متداعية، ما ألحق أضراراً مادية بعدد من السيارات دون وقوع إصابات بشرية، وذكر مصدر في قيادة شرطة دمشق: إن الرياح القوية تسببت بسقوط شجرة على منزل في حي الدقاقين بمنطقة الحميدية دون وقوع إصابات بين المدنيين، في حين سقطت شجرة أخرى على سيارتين خلف مشفى دمشق بمنطقة المجتهد، واقتصرت الأضرار على الماديات، وأشار إلى سقوط شجرة على دوار كفرسوسة أدى إلى قطع الطريق لنصف ساعة قبل رفعها من قبل عمال البلدية.

وفي ريف دمشق سجّل سقوط 3 جدران في بناء متداع على ثلاث سيارات متوقّفة بجانبه في بلدة عربين بالغوطة الشرقية، ما أدى إلى أضرار كبيرة بالسيارات، وفق مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق، والذي أشار أيضاً إلى انهيار جدار إسمنتي من الطابق الرابع في بناء سكني في حي الحادور ببلدة كفر بطنا في الغوطة الشرقية، ما أدى إلى أضرار كبيرة بسيارة خاصة دون وقوع إصابات بشرية.

هذا واستنفرت جهات عدة عناصرها وكوادرها بكل المستلزمات المطلوبة للتعامل مع تبعات الأحوال الجوية السائدة والتخفيف من آثارها الجانبية، واتخذت إجراءات احترازية، من زيادة العناصر العاملة، وزيادة ساعات الدوام، والتنسيق والتعاون من خلال غرفة عمليات متكاملة لتقديم الخدمة وطلب المؤازرة، وأكد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة استعداد ورشات الصيانة والجاهزية للتدخل في حال حدوث أي طارئ نتيجة الأحوال الجوية التي ترافق المنخفض الجوي السائد حالياً في البلاد، مبيناً أنه توجد وارديات صيانة مناوبة على مدار الساعة لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين.

ولمواجهة آثار العاصفة تتحوّل قيادات عمليات الشرطة والمرور إلى حالة من الاستنفار، فتتمّ الاستعانة بعدد إضافي من العناصر، وزيادة ساعات الدوام لتشمل كامل ساعات النهار والليل للقيام بمسؤولياتهم في تقديم الخدمة اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة والدفاع المدني والإطفاء.

يأتي ذلك فيما توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو /6 الى 9/ درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد لمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مترافق بكتلة هوائية رطبة وباردة نسبياً، وتوقّعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها أن يكون الجو اليوم غائماً جزئياً إلى غائم ماطر على فترات، ويكون الهطل غزيراً أحياناً، كما تنشط سرعة الرياح الجنوبية الغربية لتصل إلى 70 كم/سا أحياناً والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.