أطباء أسنان سورية يطلقون مشروع مكافحة الإنتان

أعلنت نقابة أطباء أسنان سورية في ختام أعمال مؤتمرها العلمي الدولي التاسع عشر إطلاق مشروع مكافحة الإنتان في العيادات السنية الخاصة وعيادات المراكز الصحية بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وحسب بيان صادر عن المؤتمر تركزت توصيات النقابة على خمسة محاور تتعلق بزراعة الأسنان ومداواتها وتقويمها وتجميلها.

وفي تصريح له أوضح عضو مجلس النقابة الدكتور منذر الحداد أن التوصيات كانت نتيجة للمواد والأبحاث العلمية التي طرحها المحاضرون في المؤتمر ودعت في موضوع زراعة الأسنان إلى التوجه نحو التخصص في هذا المجال كمنهج علمي متكامل بدلاً من الاكتفاء بالدورات المحدودة المدة والخبرة، فضلاً عن تفضيل اعتماد التحميل الفوري بعد وضع الزرعات مباشرة وخاصة في المناطق الأمامية ذات الخصوصية التجميلية.

وفيما يتعلق بمحور مداواة الأسنان دعا المحاضرون حسب الحداد إلى استخدام المجهر الدقيق لتحسين النتائج سريرياً وبصرياً وزيادة الدورات العلمية في استعمال المنظار وتسهيل اقتنائه بأسعار تشجيعية بمساعدة النقابة إضافة للالتزام بمعاهدة منع استخدام الزئبق واعتماد بدائل أخرى.

وبخصوص تقويم الأسنان أوصى المحاضرون باستخدام الطرق الحديثة كالصفائح الشفافة فقط في حالات التراكب السني البسيط، أما الحالات المتقدمة فيجب إجراء تقويم ثابت مع أو من دون جراحة.

وحذر المشاركون في المؤتمر في محور تجميل الأسنان من أن يكون تصميم الابتسامة بديلاً من إجراء المعالجة التقويمية لتصحيح وضع فم المريض مع حصر استخدام المواد المالئة والبوتكس بالاختصاصيين الذين يحملون شهادات علمية من وزارتي الصحة أو التعليم العالي.

وكان المؤتمر العلمي الدولي التاسع عشر لأطباء الأسنان انطلق السبت الماضي بمشاركة 5500 طبيب عربي وسوري مع وفود نقابية من 13 دولة عربية وتضمن جدول أعماله نحو 100 محاضرة ودورة تدريبية وترافق مع معرض طبي لحوالي 50 شركة مواد وتجهيزات سنية.