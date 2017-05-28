أطباء مشفى الباسل بحمص يزرعون «حالب أيسر» لطفلة بعمر 3 سنوات

نجح فريق طبي جراحي في مشفى الباسل بحي كرم اللوز في مدينة حمص بزرع حالب أيسر لطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات.

اختصاصي الجراحة البولية في المشفى الدكتور حسن سليم أوضح لـ سانا الصحية أنه لدى مراجعة الطفلة جنى الصارم للمشفى تبين أنها تعاني من إنتانات بولية متكررة وغير مستجيبة للعلاج حيث وضعت تحت المراقبة وأجري لها تصوير مثانة بالطريق الراجع تبين خلاله وجود جذر مثانة حالبي درجة رابعة “ارتجاع البول من المثانة إلى الحالب” وتحتاج إلى تدخل جراحي نتيجة تأخر التشخيص وتأثر وظيفة الكلية.

ولفت الدكتور سليم إلى أنه تم تحضير الطفلة للعمل الجراحي على الفور وإعادة زرع حالب أيسر مضاد للجذر حيث استمر العمل الجراحي الدقيق نحو الساعتين و”تكللت العملية بالنجاح والطفلة الآن بصحة جيدة في قسم الإقامة تتحضر للمغادرة”.

مدير المشفى الدكتور ناصر إدريس بين أن المشفى يضم 4 غرف عمليات تجري نحو 400 عمل جراحي سنويا عبر طاقم طبي من كل الاختصاصات.

تجدر الإشارة إلى أن خدمات مشفى الباسل بكرم اللوز تجاوزت 245 ألف خدمة طبية مجانية خلال الربع الأول من العام الحالي عبر عياداته وأقسامه المختلفة .