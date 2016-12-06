أطعمة تحسّن رائحة الجسم

رائحة الجسم يمكن أن تكون نتيجة للتغيرات الهرمونية في الجسم والتعرق والنظام الغذائي غير الصحي أو سوء النظافة الصحية، في كثير من الحالات يكون الحل سهل باتباع نظام غذائي صحي، وفي الواقع هناك العديد من الأطعمة التي تساعد على إزالة الروائح الكريهة والتي رصد بعضها موقع Top 10 Remedies:

1- الليمون: يلعب الليمون دورا رئيسيا في إزالة الروائح الكريهة من الجسم فهو مطهر طبيعي مضاد للجراثيم والسيطرة على رائحة الفم الكريهة التي تسببها البكتيريا.

2- الطماطم: من أهم الأطعمة التي تحارب رائحة الجسم فهي تحتوي على خصائص مضادة للجراثيم ومطهر طبيعي تساعد على خفض كمية البكتيريا المسببة للرائحة في الجسم.

3- الشاي الأخضر: الشاي الأخضر مضاد للأكسدة يساعد على منع رائحة الفم الكريهة ورائحة الجسم والقدمين.

الشاي الأخضر يدعم إزالة السموم عن طريق مساعدة إنتاج الجلوتاثيون وهو الناقل للأكسدة الذي يزيل السموم الضارة التي تكون السبب الأساسي في ظهور الرائحة الكريهة.

4- زيت جوز الهند: زيت جوز الهند مزيل للعرق رائع وطبيعي به خصائص مضادة للميكروبات.

5- القرفة: من أهم ما يحارب رائحة الفم الكريهة عن طريق تقليل كمية البكتيريا في الفم.