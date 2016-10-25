أطعمة تزيد طول طفلك

ذكر تقرير نشره الموقع الهندي “بولد سكاي” أفضل 5 أطعمة تساعد على طول القامة عند طفلك وتلعب دورا حيويا في نموه، فمن المعروف أن طول طفلك يعتمد على الجينات الخاصة به، كما أن يتوقف نمو القامة عند الفتيات والفتيان بعد سن معين.

وتابع التقرير أنه لا يجب إغفال قائمة الأطعمة التي تساعد على طول قامة الطفل قبل هذا السن، وتتضمن الآتي:

1.اللفت: غني بهرمونات النمو التي تساعد على زيادة الطول، كما أنه غني بالفيتامينات والمعادن والألياف التي تساعد في زيادة الهرمونات في الجسم، مما يؤدي إلى زيادة الطول.

2.البيض: فهو غني بالبروتينات التي تلعب دورا اساسيا في زيادة الطول، ويجب التأكد من استهلاك بيضه واحدة يوميا، لأنه يجعل الجسم صحيا ويساعد على زيادة القامة.

3.السبانخ: من الخضراوات الجيدة للطفل، لأنها تساعد على تعزيز المناعة وتقويتها وتعمل على تغذية الطفل، لاحتوائها على مواد غذائية أساسية كالكالسيوم والحديد الذي يؤديان إلى نمو قامة الطفل.

4.الفاكهة: مثل المانجو والخوخ الغنية بفيتامين أ، الذي يعمل على تقوية العظام وتقوية مناعته عند تناولها، مما ينتج عنها زيادة طول الطفل.

5.الدجاج: مصدر رائع للبروتين ويساعد على نمو قامة الطفل، ويجب تغذية طفلك بمختلف مصادر البروتين لزيادة طول القامة.