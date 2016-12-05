أطعمة تساعد على ضبط «الكوليسترول» في الدم

يصدم الكثيرون من نتائج التحاليل الخاصة بهم بسبب إصابة الغالبية بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وهو الدهون الضارة في الجسم، ولا يعرفون كيف يعرفون ضبطه بدون أدوية.

ويقدم الموقع البريطاني “ديلي ميل” أهم 3 أطعمة يمكن تناولها للمساعدة على ضبط نسبة الكوليسترول في الدم والتقليل من ضرره، وهي:

1- البقوليات

البقول والحبوب بما في ذلك الحبوب المحمصة والفاصوليا والحمص والعدس والبازلاء، يمكن ان تساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم، نظرا لاحتوائها على نسب عالية من البروتين النباتي والألياف التي تقلل من كمية الدهون الضارة بالجسم بالإضافة إلى مساعدتها في نمو بكتيريا الأمعاء النافعة.

2 -المكسرات تحتوي على دهون مفيدة للجسم:

تحتوي المكسرات على نسبة عالية من البروتين والدهون ولكن تختلف كميات من الدهون غير المشبعة، وهذه المكسرات تساعد في حصول الجسم على الدهون التي تحتاج إليها بدون ضرر.

3- زيت الزيتون:

وهو العنصر الرئيسي في النظام الغذائي المتوسطي والمصدر الغني من الدهون غير المشبعة، ويفضل الأطباء استخدام زيت الزيتون في طهي الطعام بدلا من الزيوت النباتية والسمن والزبدة.