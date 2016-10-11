أطعمة تقوي الذاكرة وتحارب شيخوخة المخ

ليس بإمكان أي فرد إنكار أن الذاكرة تتراجع قدراتها كلما كبرنا في السن أو كلما زادت مشاغلنا وأعمالنا، ولهذا يقدم موقع ” webmd” 5 أكلات صنفها خبراء التغذية كونها ذكية لأنها تحافظ على صحة العقل وتقوي الذاكرة، وتحارب شيخوخة خلايا الدماغ:

1- العنب: العنب من الفواكه اللذيذة القادرة على تغيير حياتك وقدراتك العقلية سواء طازج أو مجفف، حيث يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تعمل على تقليل أعراض الزهايمر.

2- شرائح سمك السلمون: غنية بالأحماض الأمينية والأوميجا التي تعتبر ضرورية للدماغ للقيام بوظائفه على أفضل مايكون، كما أنها تساعد على محاربة الالتهابات، لذا يجب تناول وجبة واحد على الأقل في الأسبوع.

3- المكسرات والحبوب الكاملة: تعتبر مصدرا غنيا بفيتامين “E” كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الزيوت الصحية التي تجعل الدماغ يعمل بشكل صحيح ومنظم، ويفضل لأصحاب الأعمال المكتبية تناولها مرة في اليوم.

4- الفاصوليا الجافة: على الرغم من أنها من الأطعمة الاقتصادية إلا أنها تحافظ على استقرار الجلوكوز في الجسم والحصول على طاقة كافية للقيام بكثير من الأعمال اليومية، كما انها تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تحمي الدماغ.