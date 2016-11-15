أطعمة تقي من الحساسية

قدم تقرير نشره الموقع الهندي “بولد سكاي” 4 أطعمة تمنع التعرض للحساسية، بالإضافة إلى اتباع أسلوب حياة صحية ونظيفة، وتشمل هذه الأطعمة الآتي:

1.الأطعمة الغنية بفيتامين سي: فهي مكافحة للعفن والحساسية وتقلل من الأعراض، كما أن فيتامين سي هو أيضا أحد مضادات الأكسدة القوية التي ترفع المناعة وتمنع الحساسية، فالحمضيات مثل الليمون والبرتقال والخضراوات ذات الأوراق الخضراء مفيدة جدا في علاج الحساسية.

2.فيتامين د: فهي من الفيتامينات الفعالة التي تمنع الحساسية التي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل مثل الربو، فمن الممكن الحصول على فيتامين د من أشعة الشمس عند التنزه في الصباح، أو تناول الأسماك وصفار البيض.

3.الثوم: فهو مضاد للفطريات ويساعد في الحد من خطر العفن المسبب للحساسية، كما أنه يحتوي على كيرسيتين ومضادات الهيستامين التي تساعد في الحد من شدة أعراض الحساسية، وذلك من خلال مضغ اثنين أو ثلاثة فصوص من الثوم الخام يوميا.

4.الزنجبيل: إن تناول الزنجبيل سواء خام أو إضافته إلى شىء ما، فأنه يحسن المناعة ويعمل كمضاد للهستامين بشكل فعال، لذا فيمكن أخذ من 2 إلى 3 أكواب من الزنجبيل بانتظام.