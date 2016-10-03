أطعمة ينبغي تجنبها للوقاية من ارتفاع الكولسترول

ذكر تقرير نشره الموقع الهندي “بولد سكاي” عددا من الأطعمة التي يجب تجنبها لمنع تراكم الدهون في الجسم، وتتضمن هذه الأطعمة الآتي:

1.الأطعمة المقلية: غنية بالزيوت والدهون المشبعة والكولسترول، وبصرف النظر عن أنها تضيف كميات كبيرة من الدهون في الجسم فهي سيئة للغاية على الصحة فمن الأفضل تجنبها.

2.الأطعمة المجمدة: تحتوي على الكثير من المواد الحافظة والدهون المشبعة والنكهات المضافة، لذا ينبغي تجنب الأطعمة المجمدة للوقاية من تراكم الدهون في الجسم.

3.الأطعمة المصنعة: تحتوي على مواد غذائية منخفضة جدا والكثير من الأملاح التي تؤدي إلى ترسب الدهون في الجسم.

4.رقائق البطاطا: قد تكون من الوجبات الخفيفة السريعة إلا أنها تحتوي على الكثير من الصوديوم والزيوت والدهون المشبعة، وهذا واحد من المصادر الأكثر شيوعا وتضيف الدهون في الجسم.

الزبدة: تحتوي على كميات عالية من الدهون المهدرجة والكولسترول، مما يؤدي إلى تراكم الدهون في الجسم.

6.الجبن: تحتوي على كميات عالية من الدهون المهدرجة التي تزيد من مستويات الكولسترول في الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.