أطعمة ينبغي تجنبها للوقاية من ارتفاع الكولسترول

ذكر تقرير نشره الموقع الهندي “بولد سكاي” عددا من الأطعمة التي يجب تجنبها لمنع تراكم الدهون في الجسم، وتتضمن هذه الأطعمة الآتي:
1.الأطعمة المقلية: غنية بالزيوت والدهون المشبعة والكولسترول، وبصرف النظر عن أنها تضيف كميات كبيرة من الدهون في الجسم فهي سيئة للغاية على الصحة فمن الأفضل تجنبها.
2.الأطعمة المجمدة: تحتوي على الكثير من المواد الحافظة والدهون المشبعة والنكهات المضافة، لذا ينبغي تجنب الأطعمة المجمدة للوقاية من تراكم الدهون في الجسم.
3.الأطعمة المصنعة: تحتوي على مواد غذائية منخفضة جدا والكثير من الأملاح التي تؤدي إلى ترسب الدهون في الجسم.
4.رقائق البطاطا: قد تكون من الوجبات الخفيفة السريعة إلا أنها تحتوي على الكثير من الصوديوم والزيوت والدهون المشبعة، وهذا واحد من المصادر الأكثر شيوعا وتضيف الدهون في الجسم.
- الزبدة: تحتوي على كميات عالية من الدهون المهدرجة والكولسترول، مما يؤدي إلى تراكم الدهون في الجسم.
6.الجبن: تحتوي على كميات عالية من الدهون المهدرجة التي تزيد من مستويات الكولسترول في الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.
- تجنب المشروبات الغازية: تحتوي على الصودا وتحتوي على كميات عالية من المحليات الصناعية وهذا يؤدي إلى زيادة الكولسترول وترسب الدهون في الجسم.