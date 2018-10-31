أطفال مبادرة (بكرا إلنا) يوجهون رسالة أمل للكشف المبكر عن السرطان

بأصوات عالية وموحدة مجموعة من الأطفال يهتفون في ساحة الأمويين (بكرا إلنا) تشجيعاً للأمهات ولكل النساء لإجراء الفحص من أجل الكشف المبكر عن سرطان الثدي وذلك بهدف الحفاظ على وجود الأم الدافئ إلى جانبهم.

أطفال مبادرة (بكرا إلنا) في مركز المتنبي ارتدوا العلم السوري، اختاروا ساحات دمشق ليقفوا في رسالة دعم ومساندة تبعث الأمل، حيث قالت المشرفة على الفعالية سميرة فارس مديرة مركز المتنبي لمشروع بكرا إلنا: “نشارك الأمهات بحملة الكشف المبكر عن السرطان لأنك أم.. لأنك أخت.. ولأنك غالية علينا جئنا وجاء الأطفال ليقولوا للأمهات هذا الكلام”.

ورأت فارس أن وقوف الإطفال في ساحة الأمويين وهم يحملون اللافتات التي تبث الأمل والمحبة هو عبارة عن موقف يسجلونه ليزرعوا فسحة أمل عند جميع النساء بالمسارعة للفحص الدائم بهدف الكشف المبكر عن السرطان، موضحة أن مشروع بكرا إلنا فيه العديد من الأقسام والنشاطات والأطفال المشاركين بهذه الفعالية هم من قسمي الباليه والإعلام من أعمار مختلفة حتى خمسة عشر عاماً.

تغريد ابراهيم من لجنة المتابعة مشرفة على مركز المتنبي قالت بدورها: “الفعالية أقيمت تحت شعار “إنت بتهمينا” لذلك بدأنا الدعوة من أنفسنا لأننا أمهات ويجب أن نحافظ على صحتنا ونبادر للفحص من أجل أولادنا ووطننا وعلى كل أم أن تقوم بذلك للاطمئنان على نفسها من أجلها ومن أجل أطفالها”.

وأشارت ابراهيم إلى أن المبادرة تهدف إلى تشجيع نساء سورية ورفع معنوياتهن للمبادرة إلى الفحص بهدف الكشف المبكر عن السرطان وزرع الأمل والقوة في النفوس.