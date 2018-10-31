أطفال يجسدون قيم الشهادة والتضحية في ملتقى ثقافي طفلي بالسويداء

رسائل تجسد قيم حب الوطن والشهادة وتضحيات الجيش العربي السوري في محاربة الإرهاب قدمتها مجموعة من التلاميذ الرواد بالسويداء ضمن ملتقى ثقافي طفلي نظمه فرع منظمة طلائع البعث اليوم تحت عنوان (سورية تنتصر على الإرهاب).

الأطفال الذين تراوحت أعمارهم بين 10 و 12 سنة أكدوا بأسلوبهم في حلقة بحث حملت عنوان الشهادة والشهداء وقصائد وطنية ألقوها ضمن الملتقى أهمية غرس وتكريس قيم حب الوطن وثقافة التضحية والفداء في سبيل الدفاع عنه وفضل دماء الشهداء في دحر الإرهاب والعدوان عن أرضه.

الرواد قيس الهادي ومريم أبو سعيد وسارة قطان أعربوا عن سعادتهم بتقديم حلقة البحث التي عرضوا من خلالها رسائل للعالم تجسد معاني الشهادة ودور الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم ليبقى وطننا امنا مستقرا في الوقت الذي عبرت فيه التلميذتان ألما الممساني وشهد مرشد من الرواد في مجال الشعر والخطابة والفصاحة عن فرحتهما بالمشاركة في الفعالية تكريما لأرواح الشهداء وتخليدا لبطولاتهم.

أمين فرع السويداء لمنظمة طلائع البعث جلال زين الدين أوضح أن الفعالية نشاط ثقافي يهدف إلى إبراز مواهب الأطفال في جميع المجالات وتشجيعهم على الريادة وغرس القيم الوطنية في نفوسهم.