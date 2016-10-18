أعراض الإصابة بمتلازمة «القولون العصبي»

حذر معهد الجودة والاقتصادية في القطاع الصحي من أن آلام البطن المستمرة والتقلصات والإسهال تنذر بالإصابة بمتلازمة القولون العصبي، التي تسبب صعوبات كبيرة للمرضى خلال حياته اليومية.

وأضاف المعهد الألماني أن متلازمة القولون العصبي لا يمكن الشفاء منها، كما لا يوجد علاج موحد لتخفيف المتاعب، مشيراً إلى أنه من المفيد تدوين بعض الملاحظات في سجل يومي، مثل نوع وشدة المتاعب والطعام الذي تناوله المرء، وما إذا كان يمارس نشاطاً بدنياً أو واقعاً تحت ضغط عصبي، حيث ربما يسهم ذلك في تحديد نماذج معينة لطبيعة المتاعب، ومن ثم يمكن تجنبها بتجنب المسببات والعوامل المؤدية إليها.