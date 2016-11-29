أعراض الإصابة بمرض “السكر”

مرض السكر هو اضطراب في التمثيل الغذائي الذي يؤدي إلى نقص قدرة الجسم على إنتاج الأنسولين الذي يحتاجه الجسم لإنتاج الطاقة مما يسبب الكثير من الأعراض على المدى الطويل والقصير، هناك أنواع عديدة من مرض السكر، الدرجة الأولى، والدرجة الثانية، تتشابه الأعراض في كل الحالات في الأغلب.

موقع “WikiHow” نشر طرقا للتعرف على المرض إذا أصبت به، لتقييم المخاطر الخاصة بك للنوع الثاني من مرض السكر:

– عمرك أكثر من 45

– الوزن الزائد

– ضغط الدم المرتفع

– التاريخ العائلي

– الإجهاد المزمن

– ضبابية الرؤية أو تغيير الرؤية

– العطش الدائم

– التعب أو الحاجة للنوم الزائد

– جفاف الجلد، الحكة أو الحبوب

– الجوع الزائد عن الحد

– التهابات متكررة في الجلد أو الفم

كل هذه الأعراض عند تعرضك لها عليك اللجوء لطبيب، لمعرفة إذا كنت مصابا بمرض السكر، أو أنها فقط بعض الأعراض بسبب الإجهاد أو التعب الطبيعي، أو أمراض أخرى، قم باختبار نسبة السكر في الدم والمتوافر في جميع الصيدليات، والقيام بالكشف الدوري على الضغط، والسكر بشكل يومي، إذا كانت الأعراض مزمنة، الابتعاد قدر الإمكان عن السكريات المكررة وتناول الفاكهة والخضروات، التقليل من الكربوهيدرات، والإكثار من أكل الأسماك لاحتوائها على الأوميجا 3 المفيد لصحتك، الثبات على الوزن المناسب، الابتعاد عن التدخين، المتابعة مع دكتور لأخذ الدواء المناسب لصحتك مع الكشف الدوري.