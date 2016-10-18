أعراض النوبة القلبية

هناك أعراض من الممكن أن تحدث لأي إنسان ويتوقع أنها عادية ولكنها قد تؤدي للإصابة بنوبة قلبية، ومن أهم هذه الأعراض وفقا لما ذكره موقع “مايو كلينيك” التالي:

التعب الشديد: إذا لم يكن هنالك سببا واضحا وصريحا لهذا التعب فإنه يتوجب استشارة طبيب لمعرفة السبب الرئيسي لأنه من الممكن أن يكون السبب هو قلة تدفق الدم إلى القلب.

-ألم أو ضغط في الصدر: يظهر بعدة أشكال منها:

– وخز في فم المعدة

– زيادة في معدل ضربات القلب

– الم في الذراعين، والفك، والعنق والجزء العلوي من البطن

-اللهاث: يدل على أن القلب لا يضخ الدم بالكم الكافي لإنتاج الأكسجين بسبب انسداد الشرايين.

-الدوخة: وهذا ينتج عن قلة ضخ الدم من القلب لضخه لباقي أنحاء الجسم.

-العرق الزائد عن الحد: يحدث بسبب معاناة القلب من ضخ الدم عبر الشرايين المسدودة أو الإحساس بالإجهاد المستمر الذي يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة.

-المرض المزمن المستمر: وهذا يكون إشارة إلى شيئين إما تعب شديد أو مرض من أمراض القلب وفي أي حالة من الحالات يجب استشارة الطبيب للاطمئنان على الحالة الصحية مع حدوث أو تكرار أي من هذه الأعراض.