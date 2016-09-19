أعراض نقص «الزنك» في الجسم

يعتبر الزنك المعدن المسئول عن تعزيز نمو الجسم، ويساعد على سرعة التئام الجروح، والحد من مشاكل الغدة الدرقية، وهناك بعض العلامات التي تشير إلى عدم وجود نسبة كافية من الزنك في الجسم، رصدها موقع New Health Advisor:

1- عدم التئام الجروح: بطء التحام الجروح أهم علامات عدم حصول الجسم على ما يكفيه من الزنك.

2- جفاف الجلد: 6% من إجمالي الزنك موجود في البشرة وتشير العديد من الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من حب الشباب لديهم مستويات منخفضة من الزنك.

3- الحساسية: التعرض للضغط المستمر يمكن أن يؤدي إلى تعرض الغدة الكظرية لبعض المشاكل وتتسبب في نقص الزنك، الذي يلعب دورا هاما في عرقلة الإفراج عن الهستامين في الدم وتواجد الهستامين بكثرة في الدم يتسبب في ظهور الحساسية.

4- تساقط الشعر: انخفاض مستويات هرمونات الغدة الدرقية يمكن أن تشير إلى أن الجسم لا يمتص الزنك وبالتالي يتعرض الشخص لفقدان الشعر.

5- اضطراب النوم: هرمون الميلاتونين وهو الهرمون الذي يساعد على النوم وكما تشير الدراسات، الزنك يلعب دورا هاما في إنتاج الميلاتونين لذلك فإن نقص الزنك يقلل من هذا الهرمون وبالتالي يعاني الشخص من قلة النوم.

6- ضعف المناعة: نقص الزنك يضعف المناعة بشكل كبير.