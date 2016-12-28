أعراض وجود “ورم” في المخ

ذكر تقرير نشره الموقع الهندي”بولد سكاي” 7 أعراض صادمة قد تدل على وجود ورم في المخ، وتشمل الآتي:

1.مشاكل الذاكرة: إذا لاحظت أنك تعاني من فقدان الذاكرة وصعوبة في تذكر أحداث معينة أو ما إلى ذلك، فإنها يمكن أن تكون علامة على ورم في المخ.

2.الغثيان: عدم وجود سبب واضح للغثيان واحدة من أكثر العلامات الخفية على وجود ورم في المخ، وغالبا ما يتم تجاهلها من قبل الناس.

3.رؤية مشوشة: إذا كان لديك رؤية مشوشة في العين وتواجه عدم وضوح للرؤية، يجب عليك اختبار ورم بالمخ.

4.صعوبة في التحدث: بعض الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في التحدث أو التلعثم، بسبب انخفاض الوظيفة الإدراكية.

5.ألم الوجه: فإذا كنت تعاني من ألم في أجزاء مختلفة من وجهك، ويمكن أن يكون بالتأكيد علامة على وجود ورم في المخ.