أعربت موسكو وبكين عن قلقهما لتدهور الأوضاع الخطير في شبة الجزيرة الكورية جراء النشاط العسكري الأمريكي في تلك المنطقة ودعتا إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بتخفيف التصعيد والعمل على انفراج سياسي وعسكري يزيل كل مظاهر المواجهة فيها.

وقالت الخارجية الروسية في بيان صدر في أعقاب اجتماع نائب وزير خارجية روسيا إيغور مورغولوف مع نظيره الصيني هونغ شوان في موسكو اليوم.. ” إن الجانبين أعربا عن قلقهما إزاء التدهور الخطير للوضع في شبه الجزيرة الكورية ونشاط أمريكا العسكري وحلفائها في شمال شرق آسيا بما في ذلك نشر أنظمة الدفاع الصاروخي “ثاد” في أراضي كوريا الجنوبية ” مشددين على وجوب اتخاذ تدابير لتخفيف التصعيد في المنطقة وحل المشكلات في شبه الجزيرة الكورية في سياق انفراج سياسي عسكري شامل وإزالة بنية المواجهة في منطقة شمال شرق آسيا.

يشار الى أن الصين عارضت بقوة نشر الولايات المتحدة نظام الدفاع الصاروخي “ثاد” في كوريا الجنوبية واعتبرته تهديدا لأمنها القومي في وقت أبدى فيه الرئيس الصيني “شى جين بينغ” الجمعة الماضية استعداد بلاده للعمل مع كوريا الجنوبية بهدف تسوية الوضع سياسيا في شبه الجزيرة الكورية بأسرع وقت ممكن.

يذكر أن الولايات المتحدة تتعمد بشكل دائم اثارة التوتر في شبه الجزيرة الكورية واستفزاز كوريا الديمقراطية وتهديد سلامة أراضيها من خلال المناورات العسكرية السنوية التي تجريها مع كوريا الجنوبية ونشر قوات وأسلحة أمريكية في هذا البلد آخرها منظومة صواريخ “ثاد” التي بدأت بتسليمها إلى سيئول في ال26 من نيسان الماضي فيما توكد كوريا الديمقراطية دائما عزمها اتخاذ التدابير اللازمة ضد التهديدات الأمريكية.