أعضاء “التعاون السكني” في حماة.. لتأمين الأراضي وإقامة الضواحي والتوسع الشاقولي

طالب أعضاء الاتحاد التعاوني السكني في حماة بالإسراع بإقامة الضواحي السكنية المجهزة بالمرافق وتوزيع المقاسم على الجمعيات بأسعار تناسب أصحاب الدخل المحدود واعتماد التوسع الشاقولي.

وأشار الأعضاء خلال انعقاد مجلسهم السنوي اليوم تحت شعار “تأمين مسكن لكل أسرة واجب وطني” إلى اهمية متابعة ما كلف به قطاع التعاون السكني بموجب الخطة الخمسية العاشرة بإنجاز 60 ألف آلاف وحدة سكنية وتأمين الأراضي اللازمة للبناء وذلك بإحداث مخططات تنظيمية جديدة فضلا عن توسيع المخططات القائمة لمجالس المدن والعمل على تلبية حاجة الجمعيات التعاونية السكنية والاصطيافية من الأراضي من خلال مجالس المدن والوحدات الإدارية.

كما دعوا مجلس مدينة حماة بمتابعة المؤءسسة العامة للإسكان بتخصيص أصحاب الأراضي بالمقاسم المطلوبة في حي السلام وإجراء عقود تخصص للشاغلين لتمكين الجمعيات من استلام مقاسمها وإشادة مشاريعها لأعضائها المكتتبين منذ أكثر من 6 سنوات وقيام المؤسسات الخدمية في قطاعات المياه والكهرباء والهاتف بتنفيذ اعمال بنى تحتية في حي تشرين وذلك قبل تنفيذ الشوارع وتبليط الأرصفة ومتابعة صدور قرار الاستملاك لإضبارة مساحة 104 هكتارات لمنطقة النقارنة ليتسنى لأكثر من 30 ألف عضو تعاوني الحصول على مسكن لهم في المنطقة. مؤكدين على مسألة حصر كل الأراضي التي يملكها مجلس مدينة حماة وتنظيمها وتقسيمها إلى مقاسم معدة للبناء والإسراع في تسليم مقاسم ضاحية الفيحاء التعاونية السكنية وحث مجلسي مدينتي مصياف والسلمية بإنهاء المخطط التفصيلي للموقع المحدد للجمعيات مقابل الوراقة وقيام مجلس بلدة برشين بتخصيص المقاسم المتبقية للجمعية.

وطالبوا بزيادة مدة القروض السكنية ما بين 20 و 25 سنة وفق المادة 19 من القانون 17 للعام 2007 أسوة بالمؤسسة العامة للإسكان وإعادة النظر بقرار وقف منح القروض للجمعيات السكنية لتلبية احتياجات الأعضاء من ذوي الدخل المحدود ليتمكنوا من استلام مساكنهم وإعادة النظر بفوائد القروض التي يتقاضاها المصرف وبما يتناسب مع فوائد أموال الجمعيات لدى المصرف.

وأكد أمين فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي مصطفى سكري أهمية تفعيل الدور الإيجابي للقطاع التعاوني السكني في تأمين المسكن الصحي والملائم للمواطن لافتا إلى أهمية متابعة القضايا التي تهم الاتحاد التعاوني السكني والتنسيق معه لحل كل العقبات التي تعترض أعضاء الاتحاد مع الجهات المعنية في المحافظة.

بدورها لفتت عضو قيادة فرع حماة للحزب رئيسة مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية جمانة السراج إلى ضرورة التعاون التام بين الجهات المعنية والاتحاد التعاوني السكني لمعالجة الصعوبات والعراقيل ، مشيرة إلى أن هناك اجتماعات ولقاءات سيتم عقدها في الفترة المقبلة مع الجهات المعنية لتدارس كل المسائل والقضايا المتعلقة بهذا الشأن للوصول إلى القرارات والبرامج التي من شانها إيصال المسكن إلى مستحقيه.

من جانبه أشار نائب رئيس الاتحاد التعاوني السكني في حماة نزار نصر إلى ضرورة تفعيل نشاط هذه الجمعيات لتكون أهلاً للثقة التي منحها إياها منتسبوها وتحقيق ما يطمحون إليه من المساكن بسعر معقول لافتا إلى ما أنجزته هذه الجمعيات خلال الفترة الماضية على مستوى المحافظة من وحدات سكنية وفق نسيج معماري متميز. مبينا أن عدد الجمعيات التعاونية السكنية في حماة يبلغ 131 جمعية.

وبين أمين سر الاتحاد التعاوني السكني في حماة عدنان الشامي أن عدم توافر الأراضي اللازمة لمشاريع الجمعيات حال دون وفاء قطاع التعاون السكني في المحافظة بالتزاماته. مطالباً القائمين على قطاع الإسكان السعي لتأمين الأراضي اللازمة لمشاريع الجمعيات والقطاعات السكنية الأخرى من خلال متابعة إنجاز المخططات التنظيمية وتذليل كل الصعوبات وتجاوز العقبات التي تعترض تنفيذ المشاريع في حي الوفاء التي من المتوقع أن تضم 7 آلاف شقة موزعة على 162 مقسما وتنفذها 101 جمعية في حماة.

حضر الاجتماع المحامي العام في حماة القاضي أيمن دقاق والدكتور محمد نهاد الغزي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التعاوني السكني وعبد الناصر الخليل رئيس فرع نقابة المهندسين بحماة ورؤساء مجالس المدن في المحافظة.