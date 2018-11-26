أعضاء بالكونغرس يدعون لجلسة خاصة حول ملابسات مقتل خاشقجي

دعا أعضاء جمهوريون في الكونغرس الأمريكي إلى عقد جلسة خاصة لتقديم معلومات حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول وعلاقة ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان بالجريمة.

وكان كبار نواب ومسؤولي الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي انتقدوا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً لدعمه النظام السعودي بعد استنتاجات وكالة الاستخبارات المركزية / سي آي ايه/ في الحادثة وكذبه حول ما توصل له التقرير وتوليه الدفاع عن ابن سلمان ورفضهم الدعم الذي يقدمه ترامب للنظام السعودي بعد مقتل خاشقجي متسائلين ما إذا كانت مصالح ترامب المالية الشخصية وراء السياسة الأمريكية في الخليج.

ونقلت شبكة سي إن إن الاخبارية عن أعضاء في الكونغرس بينهم ليندسي غراهام وبوب كروكر قولهم إنهم: يريدون معرفة علاقة ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان بالقضية.

وقال كروكر وهو رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ انه يرغب بالحصول على احاطة كاملة للمجلس قبل أن يقرر الأعضاء الاجراءات التي يمكن اتخاذها بشأن السعودية لافتا الى امكانية ان تتم الاحاطة الأربعاء المقبل.

يذكر أن ترامب لجأ الى التلاعب والمناورة في تعامله مع قضية مقتل خاشقجي سعياً منه لابتزاز نظام بنى سعود وذلك عبر اطلاق مواقف متناقضة.